В соответствии с Указом Президента РФ №585 от 27.08.2022, граждане ДНР, ЛНР и Украины должны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию, фотографирование и медицинское освидетельствование, после чего они смогут находиться на территории Российской Федерации без ограничения срока.

Тем, кто въехал до 27 августа 2022 г. и осуществляет трудовую деятельность необходимо пройти указанные процедуры в течение 30 календарных дней - до 26 сентября 2022 года

Кроме того, после прохождения данных процедур, граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины могут работать на территории РФ без разрешения или патента на работу, а также без учёта заявленной цели визита в Россию.

Важно! Работодатели смогут нанимать граждан ДНР, ЛНР и Украины только при условии предъявления ими документа, который подтверждает факт прохождения государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

При найме граждан из ДНР, ЛНР и Украины работодатели обязаны подать уведомление в МВД о заключении договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней, а если договор был заключен до дня вступления в силу Указа Президента, то есть до 27 августа 2022 г., то уведомить МВД необходимо в течение 10 календарных дней со дня вступления его в силу.

Кроме того, в отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины не будут приниматься решения об административном выдворении в формах принудительного выдворения и контролируемого самостоятельного выезда, о депортации, о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания или о сокращении срока временного пребывания, за исключением лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, или создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России «Татарский»