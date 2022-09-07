О мерах по недопущению заноса и дальнейшего распространения заразных болезней животных на территориях Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на территории республики Казахстан наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки по особо опасным болезням животным, таким как сибирская язва, ящур, чума мелких жвачных животных (далее – ЧМЖ) и инфекционным болезням неопределённой этиологии, от которых по данным средств массовой информации ежемесячно регистрируется не диагностируемый падеж домашних и диких животных.

Возрастание угрозы заноса возбудителей особо опасных болезней животных связано с миграцией диких парнокопытных животных из Республики Казахстан на территорию Российской Федерации.

Всемирная организация охраны здоровья животных (далее – МЭБ) присвоила России благополучный по ЧМЖ статус, а также благополучный статус по ящуру для большей части субъектов Российской Федерации.

Указанные статусы способствуют поддержанию экспортного потенциала России и обеспечению дальнейшего развития агропромышленного сектора экономики страны, в том числе и Новосибирской области.

Обнаружение указанных заразных болезней животных приведет не только к экономическим потерям, связанным с организацией мероприятий по их ликвидации, но и потере имеющихся благополучных статусов МЭБ, что в свою очередь отрицательно скажется на развитии агропромышленного сектора экономики, создаст общественный резонанс и социальную напряженность.

Учитывая изложенное, для обеспечения благополучия по заразным болезням животных необходимо соблюдать в хозяйствах, в т. ч. в личных подсобных хозяйствах граждан, комплекс мероприятий, а именно:

- обеспечивать недопущение проникновения диких животных на их территорию (за исключением птиц и мелких грызунов);

- при содержании крупного рогатого скота (далее – КРС) совместно с другими видами животных (овцы, козы, свиньи) помещение, в котором содержатся животные, необходимо делить на изолированные помещения для каждого вида животных, периодически проводить их очистку от навоза и дезинфекцию. Птицу содержать в отдельно стоящем здании изолировано от животных;

- убирать и складировать навоз на навозохранилищах и (или) площадках для хранения и биотермического обеззараживания навоза, расположенных на территории хозяйства вне здания, в котором содержится КРС;

- комплектовать хозяйства здоровыми животными (в т.ч. собственного воспроизводства), а также животными, поступившими из других хозяйств при наличии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарное благополучие территорий мест происхождения животных по заразным болезням животных, в том числе по болезням, общим для человека и животных, оформленных в порядке, установленном законодательством РФ в области ветеринарии;

- сообщать специалистам государственной ветеринарной службы сведения о всех случаях выявления подозрительных в заболевании, больных или павших животных, а также об их необычном поведении;

- не проводить подворный убой и реализацию мяса продуктивных животных без ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;

- уничтожать трупы животных и другие биологические отходы путем сжигания после обращения к специалистам государственной ветеринарной службы;

- осуществлять учет и идентификацию животных в государственной ветеринарной службе;

- подвергать животных диагностическим исследованиям, вакцинациям и обработкам против заразных болезней в соответствии с Планами противоэпизоотических мероприятий.





А.В. Миронов, главный государственный ветеринарный инспектор Татарского и Усть-Таркского районов