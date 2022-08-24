Татарский районный суд рассмотрит дело о мошенничестве.

15 августа в Татарский районный суд поступило уголовное дело в отношении Е.А. Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое с использованием своего служебного положения).

Быков обвиняется органами предварительного следствия в том, что в период не ранее 10 октября 2019 г. и не позднее 16 ноября 2019 г., являясь директором МУП «ЖКХ Татарский район», он приобрёл запасные части за счёт средств МУП и осуществил ремонт автомобиля ГАЗ-3302, принадлежащего его брату, на общую сумму 36 тыс. 595 руб. Авансовые отчёты Быков передал главному бухгалтеру МУП для оплаты, не сообщая, что денежные средства потрачены им для ремонта автомобиля, не находящегося на балансе МУП «ЖКХ Татарский район» и не эксплуатировавшегося для нужд данного предприятия.

Дело назначено к слушанию на 12 сентября 2022 г.