Суд обязал 36-летнего гражданина выплачивать алименты на двоих детей. Судебный пристав по Чановскому району вынесла постановление об удержании денежных средств с заработной платы. Мужчина остался без официальной работы. Он нерегулярно производил оплату самостоятельно бывшей супруге и представлял подтверждающие документы судебному приставу.

Позднее мужчина прекратил оплачивать алименты и у него образовался долг в 10 тыс. руб. Судебный пристав-исполнитель выходила по месту жительства должника, но двери никто не открывал. Ранним утром судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществили принудительный привод гражданина в районное отделение.

- От должника было отобрано объяснение и составлен акт о наложении ареста на мобильный телефон. Бывшую жену уведомили о привлечении должника к административной ответственности и аресте имущества. Через час бывшая супруга приехала в отделение с просьбой не привлекать бывшего мужа к ответственности и вернуть телефон, так как его простила, - сообщила врио начальника отделения Любовь Чернова.

Взыскатель написала заявление об отзыве исполнительного документа без сохранения суммы долга, и бывшие супруги вместе покинули отделение судебных приставов.