23 августа в малом зале администрации г. Татарска прошло совещание по вопросу назначения директора МУП «Водоканал». Глава города Алексей Васильевич Сиволапенко представил руководителя предприятия. Директором «Водоканала» с 23 августа назначен Валерий Владимирович Гаак. В рамках совещания были обсуждены вопросы по взаимодействию с другими предприятиями отрасли ЖКХ и намечены планы по дальнейшему развитию предприятия. Ранее «Водоканал» возглавлял Евгений Анатольевич Алексеев.