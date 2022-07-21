В Главном управлении МВД России по Новосибирской области были вручены государственные и ведомственные награды 14 отличившимся сотрудникам. Государственных наград были удостоены два руководителя территориальных подразделений и один ветеран МВД.

Государственные награды Российской Федерации являются высшей формой поощрения граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества. Поощрение сотрудников новосибирской полиции данными наградами является большой честью и гордостью для Главного управления. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2022 года № 354 награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени начальник Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» полковник полиции Эдуард Хмельков, медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден начальник Межмуниципального отдела МВД России «Куйбышевский» полковник полиции Александр Госперский, почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации» присвоено бывшему начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» полковнику полиции в отставке Сергею Ивановскому.





Сергей Викторович Ивановский родился 24 февраля 1966 года в с. Красноярка Татарского района Новосибирской области. В 1986 году после службы в вооруженных силах поступил на службу в органы внутренних дел. В 1991 году после окончания Новосибирской специальной средней школы милиции МВД СССР назначен на должность оперуполномоченного отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Татарского горисполкома Новосибирской области. В 1997 году Ивановский С.В. окончил Омский юридический институт МВД России и назначен на должность заместителя начальника отдела внутренних дел Татарского района - начальника криминальной милиции, с 2001 по 2022 проходил службу в должности начальника отдела внутренних дел по Татарскому району Новосибирской области. В период с 1 июня по 13 июля 1990 года Ивановский С.В. осуществлял охрану общественного порядка при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с массовыми антиобщественными проявлениями на территории Нагорно-Карабахской Республики. С 16 октября 2015 года по 22 апреля 2016 года образцово выполнял служебные обязанности по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан, в период проведения мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Северо-Кавказского региона. Проявлял при этом личное мужество и профессиональное мастерство, в условиях сопряженных с риском для жизни. Награжден медалью МВД России «За безупречную службу» III степени, медалью МВД России «За отличие в службе» II степени и I степени, медалью МВД России «За заслуги в управленческой деятельности» III степени, медалью МВД по Чеченской республике «За отличие в службе», нагрудным знаком «За отличную службу в МВД», нагрудным знаком «Почётный сотрудник МВД», памятной медалью «Участник контртеррористической операции на Кавказе», «За службу на Северном Кавказе» и другими ведомственными наградами.