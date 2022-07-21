20 июля в Управлении Госавтоинспекции Новосибирской области дан старт регионального этапа социальной кампании «Расставь приоритеты!». В пресс-конференции приняли замначальника областного управления Михаил Федоров, министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский, уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области Надежда Болтенко и другие.

Кампания, направленная на привлечение внимания населения к проблематике дорожно-транспортного травматизма на перекрестках в РФ, пройдет в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения РФ. Основная идея кампании – развивать безопасное дорожное пространство за счет роста ответственности и понимания рисков на перекрестках. Основной посыл кампании заключается в том, что необходимо четкое соблюдение правил очередности или иначе приоритетности движения на перекрестке. Каждый участник дорожного движения, а в особенности водитель, должен знать и соблюдать правила приоритетности движения на перекрестке – и задача Кампании напомнить об этом всем участникам дорожного движения.

Согласно данным официальной статистики Госавтоинспекции за 2021 г. девять из десяти ДТП совершено из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. При этом 30% ДТП произошло на перекрёстках. Отмечается снижение на 8,3% (40 тыс. 199) количества ДТП на перекрестках по сравнению с 2020 г., в таких ДТП погибли 2 тыс. 258 человек (-5,29%) и получили ранения 52 тыс. 803 (-9,48%) человека.

В Новосибирской области девять из десяти ДТП с пострадавшими людьми совершаются из-за нарушения правил дорожного движения, допущенными водителями транспортных средств. Всего по итогам 6 месяцев т.г. на территории региона произошло 860 дорожно-транспортных происшествий, при которых 98 человек погибли и 1046 получили травмы различной степени тяжести. При этом на перекрёстках произошло 156 ДТП, при которых 5 человек погибли и 200 травмированы.

По решению ГАИ, кампания этого года сконцентрируется на работе в 15 субъектах РФ, в том числе в Новосибирской области, поскольку по итогам 2021 г. в них наблюдается наибольшее количество ДТП на перекрестах. На этапе подготовки проведения кампании «Расставь приоритеты!» был разработан комплекс тематических обучающих и пропагандистских мероприятий специально для каждой из групп целевой аудитории: водителей, будущих водителей, пешеходов, родителей и детей. В каждом регионе запланировано более 130 мероприятий. Семинары, тренинги, консультации, игровые механики и прочие форматы будут применены в местах наибольшего сосредоточения участников дорожного движения, включая автошколы и АЗС, остановки общественного транспорта, парки, транспортные предприятия и торгово-развлекательные центры, образовательные организации и детские оздоровительные лагеря.

По итогам реализации кампании будет проведено исследование на предмет эффективности кампании и принято решение о дальнейшей работе в масштабе всей страны.