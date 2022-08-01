На аэродроме в Мочище (Новосибирская область) состоялось масштабное авиашоу. Его посетили более 110 тыс. зрителей, сообщили власти региона. Летная программа включала выступление авиационной группы высшего пилотажа ВКС России «Стрижи», пилотажной группы «Русь» и первой российской женской пилотажной группы «Барсы». Ранее организаторы мероприятия сообщали, что в авиашоу задействовано 80 воздушных судов. Мероприятие состоялось впервые за два последних года.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ