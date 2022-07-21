20 июля в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Барабинск поступило сообщение о том, что вблизи станции Чаны машинист электропоезда обнаружил в междупутье человека без признаков жизни. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, которая установила, что пострадавшим является 25-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина был сбит поездом и скончался от полученных травм. Полицейские и следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.