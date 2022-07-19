15 июля заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко вручил ключи от 28 автомобилей госинспекторам, закрепленным за муниципальными районами.

В своем приветственном слове Евгений Лещенко отметил, что забота об экологии, лесах и животном мире является одним из приоритетов деятельности Правительства Новосибирской области:

«Новая техника приобретена в целях эффективного осуществления охраны охотничьих угодий, а также выполнения в полном объеме задач по охране и развитию особо охраняемых природных территорий. В 2021 году автопарк отдела охраны животного мира оценивался на 100% износ. В 2022 году проведена полная замена автотранспорта, так как хорошее технологическое оснащение службы способствует высоким результатам работы».

Поздравил госинспекторов с приобретением новой техники первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров:

«Ваша работа очень ответственна и важна – мобильность государственного инспектора имеет решающее значение для предотвращения ущерба животному миру и привлечения нарушителей к ответственности. Желаю вам удовлетворения от вашей непростой работы, сохранения богатого животного мира, который мы сегодня имеем».

В областном бюджете Новосибирской области на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрено более 186 млн рублей, из них 72 млн рублей на 2022 год. В связи с этим, в текущем году проведено обновление автопарка специализированной техники министерства природных ресурсов и экологии региона, приобретено 43 автомобиля УАЗ на общую сумму 56,9 млн рублей, в том числе для нужд ГКУ «Природоохранная инспекция» – 7 автомобилей на сумму 11,7 млн рублей.

«Сегодня оперативная группа и состав районных инспекторов станут полностью укомплектованы. Хотелось бы, чтобы новая техника служила на благо всех законопослушных охотников и помогала эффективному осуществлению охраны охотничьих угодий», – отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии Алесей Севастьянов.