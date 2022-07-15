В рамках комплексного профилактического мероприятия «Летние каникулы» сотрудники Татарской Госавтоинспекции провели информационно-пропагандистскую акцию «Безопасный двор» в Семейном парке и на детской площадке «Буратино» в городе Татарске.

В ходе акции инспектор по пропаганде отдела ГИБДД МО МВД «Татарский» М.В. Хомченко провела профилактические беседы, акцентируя внимание детей и родителей на необходимость соблюдения Правил дорожного движения в повседневной жизни.

Особое внимание обращала на то, как важно быть внимательными и осторожными во время движения на велосипедах, самокатах, роликах, чтобы не оказаться в аварийной ситуации.

Родителей призывала контролировать подвижные игры детей во дворах и быть самим положительным примером культурного и безопасного поведения на дорогах.

Всем участникам акции вручались тематические памятки и буклеты.