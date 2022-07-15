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15.07.2022 | 06:17
Информатор
126
В рамках реализации проекта «Животноводство» в школе-интернате появился живой уголок.
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Источник:
День за днем
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