28 июня вступил в законную силу приговор Татарского районного суда, которым Д.В. Колосов был осуждён по п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное с применением насилия, с применением специальных средств).

Как установлено судом, 25 марта 2021 г. Д.В. Колосов, являясь участковым уполномоченным полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Татарский», применил в отношении доставленного в отдел полиции Х. наручники, пристегнув запястьем левой руки к стальной скамье, незаконно совершив тем самым действия, которые могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе, существенно нарушив конституционные права и законные интересы последнего на свободу и личную неприкосновенность. Далее, 26 марта 2021 г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в фойе здания полиции, Д.В. Колосов умышленно нанес потерпевшему Х. не менее 10 ударов ладонями обеих рук в голову, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. После этого Д.В. Колосов совместно с Ч., находящимся с ним в приятельских отношениях, поддержавшим его незаконные действия и умышленно нанесшим Х. не менее пяти ударов ногами в туловище и голову, применил в отношении Х. насилие, умышленно нанеся последнему не менее пяти ударов ногами в туловище и голову. После чего, продолжая реализовывать своей преступный умысел, Д.В. Колосов, снова умышленно применил в отношении задержанного наручники, пристегнув запястьем левой руки к стальной скамье.

Подсудимый свою вину в указанном преступлении не признал. Судом ему было назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 1 год, основное наказание исполнять условно с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев.