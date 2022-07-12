Новая схема пригородного железнодорожного сообщения позволит не только сократить время в пути, но и уменьшит в два раза финансовые затраты на дорогу из отдаленных районов области в Новосибирск. Доклад об итогах работы городской железной дороги за 2022 год и перспективах улучшения транспортной доступности в отдаленных районах нашей области главе региона представил и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин. Работа по реализации проекта ведётся под контролем Правительства Новосибирской области.

Первый этап городской железной дороги на участке «Пригородный простор- Новосибирск Восточный» стартовал 8 июля 2021 года. За год работы количество рейсов на данном участке увеличилось с шести до десяти. При этом ежесуточное количество пассажиров, пользующихся Городской электричкой, выросло с 500 человек в день в июле 2021 года до более чем 1800 в день в июле 2022 года. Всего за год работы было перевезено более 310 тысяч пассажиров, доложил и. о. министра.

Глава региона обратил внимание участников совещания на необходимость обеспечения комфортных путей подхода к платформам электропоездов и их реконструкции. «Нужно думать об улучшении состояния и доступности прилегающей территории, подъездных путей к платформам, которые востребованы жителями Новосибирска и пригородных территорий. «Пригородный простор» – платформа создана нами вместе с Западно-Сибирской железной дорогой, нужно признать, во временном, экспериментальном варианте, для того, чтобы самим убедиться, и всем доказать, что городская электричка востребована. Теперь нужно планировать вместе с администрацией Новосибирского района мероприятия по приведению платформы, путей подхода к ней, в постоянное, удобное состояние. Это касается и всех платформ, расположенных в городе Новосибирске», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Что касается перспектив дальнейшего развития пригородного железнодорожного сообщения, то с 2023 года будет изменена схема обслуживания пассажиров западной части области, сообщил Вячеслав Невежин. В основном это коснется Татарского и Чановского районов, также будет улучшена транспортная доступность Барабинского, Убинского, Каргатского, Чулымского районов за счёт сокращения времени в пути.

В декабре текущего года запланирован переход на прямой маршрут, который свяжет Новосибирск с Татарском. Также в перспективе прямой маршрут до Татарска расширит возможность проезда в Усть-Таркский, Кыштовский, Венгеровский, Северный, Куйбышевский, Здвинский районы Новосибирской области. Межмуниципальные маршруты Усть-Тарка-Татарск, Кыштовка-Чаны, Венгерово-Чаны, Северное-Барабинск, Куйбышев-Барабинск, Здвинск-Барабинск будут согласованы с временем прибытия и отправления электропоезда в направлении Татарска и в направлении Новосибирска. Таким образом, пассажиры получат возможность добраться до областной столицы не только на прямом автобусе, но и с пересадкой в транспортно-пересадочных узлах Татарск, Чаны, Барабинск на электропоезде.

Новая схема движения должна повысить транспортную доступность межрайонных медицинских центров, созданных на базе Татарской и Барабинской ЦРБ, подчеркнул Губернатор Андрей Травников. «С учетом развитости межрайонных больничных центров на базе Барабинской и Татарской ЦРБ, возможности которых равноценны клиникам столицы региона, вопрос доступности этих больниц тоже актуален. Частично этот вопрос мы решили по просьбе ветеранов отдаленных районов, приобретая автобусы класса ГАЗель. Благодаря ближайшим поправкам в областной бюджет средства будут выделены и эта техника будет приобретена. Но для того, чтобы жители могли удобно доезжать до этих узловых больниц, необходимо учесть это при разработке и согласовании расписания движения железнодорожного транспорта и автобусов», – отметил глава региона.

В случае совмещенного маршрута, пассажир получит и снижение стоимости проезда. Например, из Усть-Таркского района — с 1200 рублей до 515 рублей, из Кыштовского района — с 1500 до 765 рублей, из Северного района — с 1400 до 670 рублей. Помимо значительного удешевления стоимости проезда, также будет снижено время в пути. Кроме того, железнодорожный транспорт гарантирует прибытие в Новосибирск по расписанию, так как полностью отсутствует зависимость от погодных условий, заторных явлений на дорогах, технических неисправностей автобуса.