



Вы когда-нибудь задумывались над тем, как создаётся летопись родного края? Кто её пишет? Мне кажется, люди, жители того или иного места. В Татарском районе более 20 лет на базе Центральной библиотеки действует литературно-музыкальное объединение «Седьмое небо», в него входят творческие, одарённые люди: поэты, прозаики, музыканты. Именно они своим творчеством создают, а точнее, пишут летопись родного края. Стихи и проза - это летопись, которая освещает не только события, вехи и судьбы людей города Татарска и Татарского района, но и настроение прожитых лет, чувства, отношение к своему отчему краю.

Человеком творческим, светлым, искренним и настоящим, любящим свой сибирский край, своё село Казачий Мыс, где он прожил долгую и счастливую жизнь, был поэт, учитель, Человек с большой буквы Алексей Константинович Далецкий. Как горько осознавать, что 15 июня он ушёл из жизни. Но его творчество, проникнутое любовью к родному краю, осталось с нами.

У Алексея Константиновича в 2019 году вышел сборник «И осень жизни улыбнулась мне», который в 2020 году был переиздан и дополнен новыми произведениями поэта. Его стихи - поэтический гимн любви сибирской природе и людям, живущим на этой земле. Эта книга покорила меня своей теплотой, душевностью, простым слогом, искренней и неподдельною любовью к родному краю. Буквально каждое стихотворение воспевает красоту природы, говорит о неразрывной духовной связи человека и родины:

Я с юных лет влюблен в природу

И в этот край, где мы живём.

И вы с природой подружитесь,

Как с давних лет с ней дружен я.

И восхищайтесь, и дивитесь

Её картинам бытия.

(«И вы с природой подружитесь»)

В стихотворении «Я люблю мой район» А.К. Далецкий признается читателю, что любит «колки светлых берез», «пугливых осин», «раздолье полей», «ленту тихой реки». И пусть природа «скромна, далеко не Кавказ», но это Родина, с её песнями, историей, которую не отнять. А богатством и гордостью являются люди, живущие на этой земле, труженики села, герои Великой Отечественной войны. Именно с них он берёт пример для жизни. Чувствуется, что поэта переполняет гордость и неподдельная любовь к родному краю.

Нет ни Горный Алтай, ни Карелия он,

Тогда чем же пленил меня это район?

Колки светлых берёз и пугливых осин,

И раздолье полей на ладонях равнин.

Стёкла стариц, озёр, лента тихой реки,

Заливные луга, как в пути маяки.

Да, красот неземных нет в районе у нас,

И природа скромна, далеко не Кавказ.

Но богатство его в людях, верных земле,

Кто прославил район, проживая в селе.

Вот Живетьева, Сим и Антипова в ряд,

И герои войны с фотографий глядят...

И я горд уже тем, что в Татарском живу,

Каждый день с земляками на службу спешу.

Мы богатство его приумножить должны,

Чтобы пели о нём в лучших залах страны.

Я люблю мой район, я скажу вам точней:

Его песни, поля, и девчат, и парней,

Ветеранов и вдов, кто не в гости пришёл,

Кто живёт в нём сейчас, кто здесь счастье нашёл.

(«Я люблю мой район»)

Есть у Алексея Константиновича стихотворение, посвященное селу Казачий Мыс.

Читая его, понимаешь, что главное для поэта, - это люди, добрые, душевные, гостеприимные, «потомки отважных казаков, основавших заставу», на месте которой ныне красуется село. Люди, преданные своей родине, готовые служить ей, воспевать её красоту и чтить память предков. И это ещё один повод для гордости и творчества!

Есть у реки село большое,

В нём люди добрые живут.

Названье, кстати, непростое:

Казачий Мыс его зовут.

В далекие здесь времена

Первопроходец проживал.

Столетья стёрли имена

Тех, кто заставу основал.

Потомки казаков отважных

И ныне здравствуют в селе.

Уют, достаток в доме каждом,

Не только хлеб есть на столе.

Умеют всё: с душой трудиться,

Отчизне преданно служить

И малой родиной гордиться,

Ей песни петь, детей растить.

(«Казачий Мыс»)

С гордостью пишет поэт о ветеранах труда, Великой Отечественной войны. Нам есть, кем гордиться и чем дорожить. Их имена вписаны в летопись родного края, в память людей, односельчан.

О вас пишу я, ветераны –

Бойцах военных, грозных дней.

О тех, кто пал на поле брани

За счастье Родины моей.

Топтал фашист поля и страны

Кровавым грязным сапогом.

Врага повергли ветераны,

Спасли страну и отчий дом.

… Мы не забудем их, бессмертных,

За ратный подвиг их земной.

«Нет!» - твердо скажем сумасшедшим,

Грозящим новой нам войной.

Спешат года, и люди смертны,

И в вечность ветеран уйдёт,

Но в честь героев Полк Бессмертный

По Площадям страны идёт!

(«О вас пишу я, ветераны»)

И вторит, продолжая тему исторической памяти, стихотворение «Бессмертен подвиг ваш земной»:

Стареют наши ветераны…

Однополчан всё реже круг.

Тревожат, беспокоят раны,

И тише, тише сердца стук…

Победный май встречают страны

С вином, и с песней, и …слезой.

И пусть вы смертны, ветераны,

Бессмертен подвиг ваш земной!

(«Бессмертен подвиг ваш земной»)

Да, ветераны стареют, но их подвиг остается в сердце поэта. Для Алексея Константиновича, родившегося в марте 1941 года в большой деревенской семье, не понаслышке знавшего все тяготы военного времени, испытавшего голод и нужду, важно было донести до читателя подвиг тружеников села, жен, детей, рано повзрослевших и осиротевших.

Большая часть стихотворений в книге посвящена родной природе. Не случайно и название книги «И осень жизни улыбнулась мне». Описывая природу, её неброскую сибирскую красоту, поэт передаёт своё душевное состояние. Это не просто фон, на котором происходит действие, а живое существо, способное мыслить, чувствовать, радоваться и грустить вместе с поэтом, вторить его чувствам.

Именно в осенней природе, полной красок, цветения и увядания, поэт черпает свое вдохновение:

Кончается август, прощается лето

Калиною красной, улыбками роз.

Близка уже осень – тому есть примета:

Желтеет листва в косах белых берёз.

Погожими днями – дожди, но слепые,

Знать «тихой охоты» настала пора.

В леса я спешу, что зовутся грибные,

С корзиною лёгкой брожу там с утра.

Здесь я отдыхаю, здесь мыслям просторно,

Неспешно иду я в лесной тишине.

Вот там, за берёзой, что очень возможно,

Другой боровик вдруг покажется мне.

(«Тихой охоты настала пора»)

Или:

Вот и осень пришла, ночи стали длиннее,

Перелетные птицы вновь к югу летят.

А на белых березах лист повсюду желтеет

И кострами осины на закате горят…

Запылали рябины и калина в саду,

Ветер крик журавлей с поднебесья доносит,

В лес осенний однажды я тихо войду,

В золотую его, но недолгую осень.

(«Вот и осень пришла»)

Осень – любимое время года Алексея Константиновича, не случайно большая части пейзажной лирики посвящена осенней чарующей красоте природы. Именно для неё он приберег самые яркие эпитеты и метафоры: «золотая листва берёз», «осень плачет», «осины горят кострами», «неземная красота», «дни летят журавлиной строкой», «таинственный лес», «хмурая осень плачет косыми дождями», «тяжёлые тучи», «волшебный осени наряд» И этот ряд можно продолжать бесконечно. Поэт искренне восхищается угасающей осенней природой, черпая в её красоте вдохновение и душевное равновесие.

Но поэтично «рисует», будто художник красками, поэт родную природу и летом, и весной, и зимой. Только человек, влюбленный в красоту родного края, может сказать:

Край берёзовый мой, край заветный,

Ты прекрасен всегда: в летний зной или в крепкий мороз.

Мне, пожалуй, не жить без реки неприметной,

Без раздольных полей и без песен берёз.

(«Край березовый мой»)

Или:

Надели тонкие осинки

Из снега сказочный наряд,

Но замело пути-тропинки

Там, где красавицы стоят.

Лишь ель мороз не замечает,

В зелёном платьице кружит…

А ветер тихо вальс играет

Да хвою снегом серебрит.

Я эту сказку не забуду:

Явилась мне она сама.

Смотрю и удивляясь чуду:

Прекрасна всё-таки зима!

(«Прекрасна всё-таки зима»)

Читая книгу, погружаешься в удивительный, чарующий мир поэзии, наполненной любовью к родному краю, людям, событиям, судьбам. Это настоящая летопись родного края. Алексей Константинович был (непривычно произносить слово «был» по отношению к поэту) добрым, честным человеком. И эти качества он стремился привить своим ученикам. Не случайно его книгу открывает стихотворение-призыв «Спеши делать добро»:

Заспешил календарь у меня на столе

Белый снег на висках, белый снег на земле.

Но была ведь весна, летний дождь и рассвет,

И улыбки друзей, жаль, что многих уж нет...

Сколько помню, трудился, отдал школе года,

Подарил детям сердце своё навсегда.

Горе - радость делю с ними вместе не вдруг –

Я не только учитель, но и верный им друг.

Годы птицей летят, сокращая наш век.

Спеши делать добро на земле, человек.

Мы когда- то уйдём навсегда в мир иной.

Делай людям добро в этой жизни земной.

(«Спеши делать добро»)

Мне кажется, что и ученики, и коллектив учителей, с которыми работал в школе Алексей Константинович, и односельчане будут помнить его как доброго и открытого человека, радеющего за судьбу своих учеников, школы, села. Особенной теплотой проникнуты строки, посвящённые любимой жене, единомышленнице Тамаре Дмитриевне.

Вдруг мир опустел, одиноко в нём мне.

Я словно живу в незнакомой стране.

Одна лишь печаль ходит вместе со мной.

И нет тебя рядом, любимой, родной.

Мир хрупкий, тревожный, суровый порой...

Средь белого дня свет вдруг меркнет земной.

И будто во вселенной души нет живой,

И нет тебя рядом, любимой, родной.

Кто скажет, как жить без тебя одному?

Я свыкнуться с мыслью такой не могу.

Один я встречаю рождение дня,

Чтоб горечь разлуки испить всю до дна.

Я часто хожу в наш лесок небольшой.

Здесь мы отдыхали с тобою душой.

В виденьях моих из былого и грёз

Я вижу тебя среди светлых берёз.

Я к Богу иду, молюсь вновь и каюсь:

За все согрешенья пред Ним и тобой.

А в памяти я неизменно встречаюсь

С единственной, милой, любимой, родной.

(«Памяти моей жены, Тамаре Дмитриевне»)

Настоящая любовь, пронесённая сквозь года, дающая силы жить, радоваться, встречать все невзгоды буднего дня, - божий дар. И как здорово, что эта любовь была дарована чете Далецких. Такая любовь даётся, мне кажется, далеко не всем, а только светлым, духовно богатым, настоящим и искренним людям.

Звучат в творчестве Алексея Константиновича и философские вопросы: «Зачем ты в этот мир пришёл?», «Что такое счастье», «Как найти его в миру?». А ответ прост и очевиден для тех, кто знает поэта:

Твори добро, расти детей,

Люби свой край, где ты родился,

Где встретил преданных друзей.

…И будь собой, не затеряйся

В круговороте бытия.

А чтоб счастливым в жизни стать,

Есть только путь один, считаю:

Любить, прощать и сострадать.

Он труден, но иного нет. Я знаю!

(«Любить, прощать и сострадать»)

Именно таким добрым, душевным, настоящим был наш любимый и дорогой, талантливый и верный себе и своим убеждениям Алексей Константинович. Он ушёл, но он сам, его дела, стихи, поступки останутся в наших сердцах, потому что такие люди, как Алексей Константинович, не уходят бесследно. Они оставляют на земле свой след в виде стихов, добрых поступков.

Да, мы уйдём однажды в вечность,

Земная рвётся жизни нить.

Любовь бессмертна, будет вечно

В нетленных душах наших жить.

Не хочется говорить «Прощай», ведь оно подразумевает никогда не думать, не вспоминать ушедшего человека. А для нас, членов литературно-музыкального объединения «Седьмое небо», Алексей Константинович всегда будет незримо с нами, в нашей памяти, в наших сердцах, на совместных снимках, в стихах и песнях. И та летопись родного края, которую смог запечатлеть в своём творчестве поэт, будет напоминать о замечательном человеке, патриоте, искренне любившем свой район, село, жителей, любимое дело, которому он отдал жизнь. Надеюсь, поколения учеников, воспитанных Алексеем Константиновичем, не раз вспомнят его добрым словом.

Олеся Козина, «Седьмое небо»