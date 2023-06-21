Вы когда-нибудь задумывались над тем, как создаётся летопись родного края? Кто её пишет? Мне кажется, люди, жители того или иного места. В Татарском районе более 20 лет на базе Центральной библиотеки действует литературно-музыкальное объединение «Седьмое небо», в него входят творческие, одарённые люди: поэты, прозаики, музыканты. Именно они своим творчеством создают, а точнее, пишут летопись родного края. Стихи и проза - это летопись, которая освещает не только события, вехи и судьбы людей города Татарска и Татарского района, но и настроение прожитых лет, чувства, отношение к своему отчему краю.
Человеком творческим, светлым, искренним и настоящим, любящим свой сибирский край, своё село Казачий Мыс, где он прожил долгую и счастливую жизнь, был поэт, учитель, Человек с большой буквы Алексей Константинович Далецкий. Как горько осознавать, что 15 июня он ушёл из жизни. Но его творчество, проникнутое любовью к родному краю, осталось с нами.
У Алексея Константиновича в 2019 году вышел сборник «И осень жизни улыбнулась мне», который в 2020 году был переиздан и дополнен новыми произведениями поэта. Его стихи - поэтический гимн любви сибирской природе и людям, живущим на этой земле. Эта книга покорила меня своей теплотой, душевностью, простым слогом, искренней и неподдельною любовью к родному краю. Буквально каждое стихотворение воспевает красоту природы, говорит о неразрывной духовной связи человека и родины:
В стихотворении «Я люблю мой район» А.К. Далецкий признается читателю, что любит «колки светлых берез», «пугливых осин», «раздолье полей», «ленту тихой реки». И пусть природа «скромна, далеко не Кавказ», но это Родина, с её песнями, историей, которую не отнять. А богатством и гордостью являются люди, живущие на этой земле, труженики села, герои Великой Отечественной войны. Именно с них он берёт пример для жизни. Чувствуется, что поэта переполняет гордость и неподдельная любовь к родному краю.
Нет ни Горный Алтай, ни Карелия он,
Тогда чем же пленил меня это район?
Колки светлых берёз и пугливых осин,
И раздолье полей на ладонях равнин.
Стёкла стариц, озёр, лента тихой реки,
Да, красот неземных нет в районе у нас,
И природа скромна, далеко не Кавказ.
Но богатство его в людях, верных земле,
Кто прославил район, проживая в селе.
Вот Живетьева, Сим и Антипова в ряд,
И герои войны с фотографий глядят...
И я горд уже тем, что в Татарском живу,
Каждый день с земляками на службу спешу.
Чтобы пели о нём в лучших залах страны.
Я люблю мой район, я скажу вам точней:
Его песни, поля, и девчат, и парней,
Ветеранов и вдов, кто не в гости пришёл,
Кто живёт в нём сейчас, кто здесь счастье нашёл.
Есть у Алексея Константиновича стихотворение, посвященное селу Казачий Мыс.
Читая его, понимаешь, что главное для поэта, - это люди, добрые, душевные, гостеприимные, «потомки отважных казаков, основавших заставу», на месте которой ныне красуется село. Люди, преданные своей родине, готовые служить ей, воспевать её красоту и чтить память предков. И это ещё один повод для гордости и творчества!
С гордостью пишет поэт о ветеранах труда, Великой Отечественной войны. Нам есть, кем гордиться и чем дорожить. Их имена вписаны в летопись родного края, в память людей, односельчан.
«Нет!» - твердо скажем сумасшедшим,
Но в честь героев Полк Бессмертный
И вторит, продолжая тему исторической памяти, стихотворение «Бессмертен подвиг ваш земной»:
Да, ветераны стареют, но их подвиг остается в сердце поэта. Для Алексея Константиновича, родившегося в марте 1941 года в большой деревенской семье, не понаслышке знавшего все тяготы военного времени, испытавшего голод и нужду, важно было донести до читателя подвиг тружеников села, жен, детей, рано повзрослевших и осиротевших.
Большая часть стихотворений в книге посвящена родной природе. Не случайно и название книги «И осень жизни улыбнулась мне». Описывая природу, её неброскую сибирскую красоту, поэт передаёт своё душевное состояние. Это не просто фон, на котором происходит действие, а живое существо, способное мыслить, чувствовать, радоваться и грустить вместе с поэтом, вторить его чувствам.
Именно в осенней природе, полной красок, цветения и увядания, поэт черпает свое вдохновение:
Близка уже осень – тому есть примета:
Желтеет листва в косах белых берёз.
Погожими днями – дожди, но слепые,
В леса я спешу, что зовутся грибные,
С корзиною лёгкой брожу там с утра.
Здесь я отдыхаю, здесь мыслям просторно,
Вот там, за берёзой, что очень возможно,
Другой боровик вдруг покажется мне.
Вот и осень пришла, ночи стали длиннее,
Перелетные птицы вновь к югу летят.
А на белых березах лист повсюду желтеет
Ветер крик журавлей с поднебесья доносит,
В лес осенний однажды я тихо войду,
Осень – любимое время года Алексея Константиновича, не случайно большая части пейзажной лирики посвящена осенней чарующей красоте природы. Именно для неё он приберег самые яркие эпитеты и метафоры: «золотая листва берёз», «осень плачет», «осины горят кострами», «неземная красота», «дни летят журавлиной строкой», «таинственный лес», «хмурая осень плачет косыми дождями», «тяжёлые тучи», «волшебный осени наряд» И этот ряд можно продолжать бесконечно. Поэт искренне восхищается угасающей осенней природой, черпая в её красоте вдохновение и душевное равновесие.
Но поэтично «рисует», будто художник красками, поэт родную природу и летом, и весной, и зимой. Только человек, влюбленный в красоту родного края, может сказать:
Край берёзовый мой, край заветный,
Ты прекрасен всегда: в летний зной или в крепкий мороз.
Мне, пожалуй, не жить без реки неприметной,
Без раздольных полей и без песен берёз.
Читая книгу, погружаешься в удивительный, чарующий мир поэзии, наполненной любовью к родному краю, людям, событиям, судьбам. Это настоящая летопись родного края. Алексей Константинович был (непривычно произносить слово «был» по отношению к поэту) добрым, честным человеком. И эти качества он стремился привить своим ученикам. Не случайно его книгу открывает стихотворение-призыв «Спеши делать добро»:
Заспешил календарь у меня на столе
Белый снег на висках, белый снег на земле.
Но была ведь весна, летний дождь и рассвет,
И улыбки друзей, жаль, что многих уж нет...
Сколько помню, трудился, отдал школе года,
Горе - радость делю с ними вместе не вдруг –
Я не только учитель, но и верный им друг.
Годы птицей летят, сокращая наш век.
Спеши делать добро на земле, человек.
Мы когда- то уйдём навсегда в мир иной.
Делай людям добро в этой жизни земной.
Мне кажется, что и ученики, и коллектив учителей, с которыми работал в школе Алексей Константинович, и односельчане будут помнить его как доброго и открытого человека, радеющего за судьбу своих учеников, школы, села. Особенной теплотой проникнуты строки, посвящённые любимой жене, единомышленнице Тамаре Дмитриевне.
Вдруг мир опустел, одиноко в нём мне.
Я словно живу в незнакомой стране.
Одна лишь печаль ходит вместе со мной.
И нет тебя рядом, любимой, родной.
Мир хрупкий, тревожный, суровый порой...
Средь белого дня свет вдруг меркнет земной.
И будто во вселенной души нет живой,
И нет тебя рядом, любимой, родной.
Кто скажет, как жить без тебя одному?
Я свыкнуться с мыслью такой не могу.
Чтоб горечь разлуки испить всю до дна.
Я часто хожу в наш лесок небольшой.
Я к Богу иду, молюсь вновь и каюсь:
За все согрешенья пред Ним и тобой.
С единственной, милой, любимой, родной.
Настоящая любовь, пронесённая сквозь года, дающая силы жить, радоваться, встречать все невзгоды буднего дня, - божий дар. И как здорово, что эта любовь была дарована чете Далецких. Такая любовь даётся, мне кажется, далеко не всем, а только светлым, духовно богатым, настоящим и искренним людям.
Звучат в творчестве Алексея Константиновича и философские вопросы: «Зачем ты в этот мир пришёл?», «Что такое счастье», «Как найти его в миру?». А ответ прост и очевиден для тех, кто знает поэта:
Именно таким добрым, душевным, настоящим был наш любимый и дорогой, талантливый и верный себе и своим убеждениям Алексей Константинович. Он ушёл, но он сам, его дела, стихи, поступки останутся в наших сердцах, потому что такие люди, как Алексей Константинович, не уходят бесследно. Они оставляют на земле свой след в виде стихов, добрых поступков.
Не хочется говорить «Прощай», ведь оно подразумевает никогда не думать, не вспоминать ушедшего человека. А для нас, членов литературно-музыкального объединения «Седьмое небо», Алексей Константинович всегда будет незримо с нами, в нашей памяти, в наших сердцах, на совместных снимках, в стихах и песнях. И та летопись родного края, которую смог запечатлеть в своём творчестве поэт, будет напоминать о замечательном человеке, патриоте, искренне любившем свой район, село, жителей, любимое дело, которому он отдал жизнь. Надеюсь, поколения учеников, воспитанных Алексеем Константиновичем, не раз вспомнят его добрым словом.