В Татарске 18 июня произошло обрушение межкомнатной стены с частичным провалом деревянного пола в подвал в пятиэтажном жилом доме по адресу улица Чехова, 96. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.



Администрация города Татарска предоставила жильцам квартиры, где произошло обрушение, маневренное жилье. Также решается вопрос об оказании иной помощи. Отметим, что в результате происшествия никто не пострадал.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома», – отметили в региональной прокуратуре.

Данная ситуация находится на контроле у главы Татарского района.