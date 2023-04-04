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04.04.2023 | 06:33
Информатор
162
Смотрим «Большой репортаж» о праздновании Дня работника культуры Новосибирской области и проведении в столице региона Культурного форума.
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Источник:
День за днем
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