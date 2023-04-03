Добавить комментарий (1)

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По поручению главы города Алексея Сиволапенко в Татарске было освоено производство чехлов для сапёрных лопат, которые необходимы нашим землякам – участникам СВО. 

Пошивом занимается ООО «Оптима» под руководством Ольги Владимировны Чубыкиной. 

Помощь в покупке ткани оказали городские предприниматели. 

Алексей Васильевич посетил производственный процесс предприятия, ознакомился с работой и пообщался с волонтерами, которые помогают с пошивом.

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3 Апреля | 19:35 (ссылка #1688961)
Добрые люди,помогите,пожалуйста.У меня нет денег ни на что: ни на еду,ни на одежду.
 Прошу каждого, кто это читает,переведите пожалуйста любую сумму.Я не мошенник и не обманываю.
 Я студент и попал в трудную жизненную ситуацию, когда у тебя ничего нет и тебе никто из близких тоже не может помочь.Номер моей карты:4274 3200 7891 2485 роман д. Заранее спасибо.
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