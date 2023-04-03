Добавить комментарий (1)

По поручению главы города Алексея Сиволапенко в Татарске было освоено производство чехлов для сапёрных лопат, которые необходимы нашим землякам – участникам СВО.

Пошивом занимается ООО «Оптима» под руководством Ольги Владимировны Чубыкиной.

Помощь в покупке ткани оказали городские предприниматели.

Алексей Васильевич посетил производственный процесс предприятия, ознакомился с работой и пообщался с волонтерами, которые помогают с пошивом.