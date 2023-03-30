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30.03.2023 | 07:36
Информатор
226
С радостью представляем вам новый выпуск программы \"Диалоги\". Очередной гость - фотограф, профессиональный переводчик, журналист, художник-модельер, писатель и дочь поэта Роберта Рождественского - Екатерина Рождественская!
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Источник:
День за днем
Ученики из Татарского района стали победителями и призёрами конкурса научно-технологических проектов
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