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С радостью представляем вам новый выпуск программы \"Диалоги\". Очередной гость - фотограф, профессиональный переводчик, журналист, художник-модельер, писатель и дочь поэта Роберта Рождественского - Екатерина Рождественская!
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Источник: День за днем  

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