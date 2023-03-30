С 9 по 13 марта в Новосибирске прошел финал регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». В рамках финала состоялся фестиваль, где конкурсантами были представлены инновационные проекты, с которыми могли ознакомиться все желающие. Финалисты защитили свои проекты, а также приняли активное участие в мастер-классах по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство». Для них были подготовлены научно-популярные лекции.

В финале по направлению «Агропромышленные и биотехнологии» приняли участие ученицы 10 класса школы №2 г. Татарска: София Прошлецова (руководитель О.П. Овдиенко) с проектом «Исследование гибридов овощных культур агрофирмы «Семко» на примере моркови» и Анастасия Шлома (руководитель М.А. Кайдалова) с проектом «Исследование гибридов овощных культур агрофирмы «Семко» на примере тыквы».





«Девочки достойно представили свои проекты. София Прошлецова стала победителем регионального трека, а Анастасия Шлома - призёром. Мы поздравляем наших конкурсанток и их руководителей и желаем им удачи в дальнейших этапах конкурса!», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Ольга Королёва.

В этом году победителями и призерами стали 78 обучающихся Новосибирской области по 13 направлениям конкурса: 28 победителей и 50 призеров. В их числе ученики 9 класса лицея г. Татарска: Кирилл Касимов – призер в направлении «Освоение Арктики и Мирового океана» и Алиса Орлова – призер в направлении «Агропромышленные и биотехнологии», а также ученик 10 класса Усть-Таркской школы Денис Шушканов – призер в направлении «Умный город и безопасность».

Все победители и призеры регионального трека становятся участниками заключительного этапа Всероссийского конкурса. Участников заключительного этапа ожидает очное тестирование в региональном центре «Альтаир», собеседование и защита проекта перед федеральными экспертами.