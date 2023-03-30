Для повышения комфорта пассажиров, путешествующих на дальние расстояния, и с учетом увеличения перевозок в наступающий дачный период с 10 апреля в ускоренных электропоездах №7141 Новосибирск-Главный – Татарская (отправление 13:25, прибытие 19:51) и №7142 Татарская – Новосибирск-Главный (отправление 8:22, прибытие 14:39) на участке Новосибирск-Главный – Коченево отменяются остановки на короткое расстояние на о.п. Левая Обь, о.п. Аэрофлот, о.п. Павино, о.п. Сады, о.п. 3307 км, ст. Чик, о.п. Шагаловский, о.п. 3293 км, о.п. 3290.

Назначенные с 1 апреля маршруты на участке Новосибирск-Главный – Коченево – Новосибирск-Главный, Дупленская – Новосибирск-Главный, повысят транспортную доступность пассажиров, совершающих поездки на короткое расстояние, предоставив альтернативу проезда, вместо исключенных остановок в ускоренных поездах.