В Новосибирской области ожидается потепление. Прогуляться на природе – это не только приятный отдых, но и повышенная клещевая активность. В этот период следует быть максимально осторожными во время прогулок по лесным массивам и соблюдать основные правила безопасности.

Укусы клещей безболезненны. Маленького кровопийцу можно обнаружить только при осмотре и, вероятнее всего, когда насекомое уже частично напиталось и увеличилось в размерах. В месте укуса обычно возникает воспаление, которое выражается в появлении красного пятна – оно может сохраняться в течение долгого времени.

Присосавшегося клеща нужно удалить немедленно, так как вероятность заражения возрастает с увеличением длительности кровососания. Проблема в том, что при неумелых действиях пострадавшие отрывают только брюшко, а голова клеща остается в коже. При этом нарушается целостность его хитиновых покровов, и инфекция может попасть в ранку. Для того чтобы этого не случилось, надо действовать так:

– поверхность кожи с присосавшимся клещом обработать спиртом или одеколоном;

– захватить клеща пинцетом или обвязать головку ниткой;

– раскачать и без усилий вытащить из кожи.

Если брюшко все-таки оторвется, извлечь остатки иглой, а потом смазать ранку йодом. После этого необходимо незамедлительно обратиться в медицинскую организацию, а клеща обязательно отдать на исследование в лабораторию.

Для защиты от опасных иксодовых клещей не пренебрегайте правилами безопасности. Для прогулки в лесу выберите противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то следует одеваться так, чтобы легко можно было проводить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся к одежде клещей. Лучше, чтобы одежда была светлой, однотонной – на ней легче заметить паразита.

Как правило, таежные и лесные клещи наползают с растений на уровне голени, колена или бедра и всегда ползут по одежде вверх, поэтому брюки необходимо заправлять в сапоги или носки с плотной резинкой, а верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а рубашку и брюки желательно надеть без застежек. Голову необходимо защищать капюшоном, если его нет – следует надеть косынку или шапку, заправив туда волосы.

Эффективной мерой защиты является обработка одежды специальными инсектоакарицидными и акарорепеллентными средствами от иксодовых клещей. При этом необходимо строго следовать инструкции по применению. И все же после возвращения из леса необходимо сразу снять одежду и тщательно осмотреть ее, а также все тело.

Будьте осторожны. Старайтесь обезопасить себя, чтобы приятная прогулка по лесу не привела к происшествиям, требующим медицинской помощи.