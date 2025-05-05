Расписание 10 пригородных электропоездов, курсирующих в Омской области, изменится в период с 5 по 14 мая в связи с проведением планового ремонта пути. Время корректировки составит от 1 до 22 минут.

Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Татарская – Колония – Омск, Омск – Колония – Татарская, Омск – Калачинская, Калачинская – Омск.

Просим пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию о движении пригородных поездов можно получить на официальном сайте АО «Омск-пригород», по телефону 8-800-234-31-52 (звонок бесплатный), а также в билетных кассах.