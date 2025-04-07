К 80-летию Победы по Указу Президента РФ Отделение Социального фонда России по Новосибирской области осуществляет ветеранам региона юбилейную единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей. Средства получают участники и инвалиды Великой Отечественной войны, их вдовы, а также несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Труженики тыла, проработавшие в тылу не менее 6 месяцев в период войны, и совершеннолетние узники концлагерей также получают к 80-летию Победы единовременную выплату. Ее размер составляет 55 тысяч рублей.

«Отделение СФР по Новосибирской области осуществляет юбилейные единовременные выплаты к 80-летию Победы вместе с пенсией в апреле, чтобы к празднику все ветераны уже смогли получить данную выплату. В нашем регионе это 3,9 тысяч человек. Способ доставки зависит от выбранного ветераном способа получения пенсии: через банк либо через организации почтовой связи по обычному графику. Выплата производится в беззаявительном порядке, поэтому обращаться в региональное Отделение СФР с заявлением не требуется», - отметил управляющий Отделением СФР по Новосибирской области Александр Терепа.

Кроме того, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вместе с пенсией в апреле региональное Отделение СФР перечисляет ежегодную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Эта ежегодная выплата установлена Указом Президента РФ с 2019 года. Выплата полагается тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях тех лет, включая военнослужащих, партизан, подпольщиков, разведчиков и защитников Ленинграда. Она поступит дополнительно к юбилейной единовременной выплате.