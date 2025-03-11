В Новосибирской области за истекший период 2025 года незаконно добыты 13 особей косули сибирской, 10 особей лося и одна особь кабана. По материалам, переданным в полицию должностными лицами министерства природных ресурсов и экологи региона, уполномоченными на осуществление федерального государственного контроля (надзора), возбуждено 14 дел по части 2 статьи 258 УК РФ по фактам незаконной добычи охотничьих ресурсов.

На сегодняшний день по пяти фактам незаконной охоты вред возмещен в добровольном порядке в полном объеме на общую сумм почти 2 млн руб. По фактам отказа от добровольной уплаты причиненного вреда ведется работа по взысканию вреда в судебном порядке с дальнейшим направлением исполнительных документов в Федеральную службу судебных приставов.