С 1 февраля в Новосибирской области проиндексированы пособия для семей с детьми. В их числе - единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка. Перечисленные выплаты были проиндексированы на 9,5%. Размеры пособий на детей в Новосибирской области с учетом районного коэффициента с 1 февраля составляют:

- единовременное пособие при рождении ребенка, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (при усыновлении) - 32 тыс. 330 руб.;

- ежемесячное пособие родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет - 12 тыс. 124,6 руб.;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, а также мобилизованного - 51 тыс. 198 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет военнослужащего по призыву (мобилизованного) — 21 тыс. 942 руб.