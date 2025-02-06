5 февраля состоялся рабочий выезд начальника ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенанта полиции А.В. Кулькова в Татарский муниципальный округ. По прибытии начальник регионального Главка МВД Андрей Кульков ознакомился с оперативной обстановкой, проверил организацию деятельности МО МВД России «Татарский» - дежурной части, следственного и оперативных подразделений, а также изучил техническое и санитарное состояние здания Межмуниципального отдела.

На совещании присутствовали Татарский межрайонный прокурор старший советник юстиции Илья Черкас, глава Татарского муниципального округа Юрий Вязов, руководители регионального главка.

В ходе беседы с личным составом руководитель областного полицейского ведомства дал оценку криминогенной обстановке на территории округа, акцентировав внимание на активизацию работы по обеспечению охраны общественного порядка, Госавтоинспекции и комплектованию подразделений.

Прибывшие представители подразделений областного главка МВД проверили работу служб, оказали практическую и методическую помощь.

В ходе заседания начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков представил личному составу новых руководителей МО МВД России «Татарский» подполковника полиции Евгения Головкина и начальника отделения полиции «Усть-Таркское» майора полиции Андрея Райхерта.

Обращаясь к новым руководителям и личному составу, начальник областного полицейского Главка Андрей Кульков поздравил коллег с назначениями и выразил уверенность, что оперативно-служебная деятельность и профилактическая работа, проводимая под их управлением будет продолжена и усовершенствована.

В торжественной обстановке начальник Главного управления вручил благодарность главе Татарского муниципального округа Юрию Вязову за оказание содействия в обеспечении социальным жильем участковых уполномоченных полиции. Также генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков провел прием граждан.

Для справки.

Евгений Сергеевич Головкин - уроженец Татарска. В 2005 г. окончил Новосибирскую специальную среднюю школу милиции МВД России, в 2017 г. - Сибирский институт бизнеса и информационных технологий по специальности: «юриспруденция».

Службу в МВД начал в 2005 г. участковым ОВД Татарского района. Занимал различные, в том числе руководящие должности в подразделениях органов внутренних дел в Купинском и Татарском районах.

Андрей Валерьевич Райхерт - уроженец с. Резино Усть-Таркского района. Имеет высшее юридическое образование. Службу в МВД начал в 2005 г. участковым ОВД Усть-Таркского района. Далее проходил службу на различных должностях.