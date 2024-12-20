В селе Баган 20 декабря состоялось официальное открытие бассейна с большой и малой чашами, в которых смогут заниматься жители села всех возрастов. Сегодня ближайшие бассейны для занятий спортом расположены в Карасукском и Купинском районах.

«Строительство объекта велось в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Правительством региона.

На первом этаже здания бассейна расположены буфет, кабинет врача, административно-бытовой блок, технические помещения, а также бассейн для детей от семи лет вместимостью до 15 человек раздевальными и душевыми, зал подготовительных занятий на семь человек в смену.

На втором этаже размещен бассейн для взрослых до 32 человек с помещениями для маломобильных групп населения», – рассказал заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Правительство региона активно участвует в различных федеральных программах и национальных проектах, по которым на территории области строятся социальные объекты, в том числе спортивные сооружения. Для реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» в текущем году направлено более 1,6 млрд рублей.