Комплекс водоснабжения в Кыштовке включает пятикилометровый водопровод, водозаборные скважины, резервуары чистой и технической воды. Он будет обеспечивать чистой водой 4,8 тысяч жителей села Кыштовка – уже получено положительное заключение по анализу очищенной воды.

«В рамках регионального проекта «Чистая вода» завершено строительство комплекса водоснабжения в с. Кыштовка за счет областных средств. Ввод в эксплуатацию планируем до конца года. Кроме того, продолжаются работы на подобных объектах в городе Татарске, р.п. Ордынское, Коченево и Чаны», – сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

В рамках проекта в селе Кыштовка выполнено строительство водопровода протяженностью 5 км, 8 водозаборных скважин, смонтированы резервуары чистой воды и технической воды, выполнено благоустройство, объект подключен к электросетям по постоянной схеме, до конца ноября на объекте буду завершены пусконаладочные работы. Уже получено положительное заключение по анализу очищенной воды. После ввода в эксплантацию новая система водоснабжения будет обеспечивать чистой водой практически все население села Кыштовка – порядка 4,8 тысяч человек.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» с 2019 года в Новосибирской области построены и введены в эксплуатацию новые объекты водоснабжения в Оби, Тогучине, Сузуне, Красноозерском, Карасуке, Маслянино, Венгерово и Усть-Тарке для обеспечения жителей этих населенных пунктов питьевой водой нормативного качества, в общей сложности – 73 тыс. человек.