Новогодние ели в этом году окажутся дороже, чем в прошлом. Цены на «вечнозеленые» могут вырасти на 10-20% по сравнению с прошлым годом. Если зимой 2023 года новогодние деревья продавались в среднем по цене 1 тыс. руб. за метр, то в 2024 году за метр придется отдать до 1,5 тыс. руб. По словам экспертов рынка, подорожание обусловлено ростом издержек на логистику, а также инфляцией, стоимостью топлива и аренды складов.

«Да, такой вариант в нашем регионе вполне возможен. Увеличение стоимости новогодней ели связано с повышением стоимости горюче-смазочных материалов. Так что, просим всех не переживать если цены действительно вырастут на 10-20%», – прокомментировал исполняющий обязанности заместителя министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Максим Яковлев.

При этом участники рынка уверены: дефицита не будет, а живой новогодней елкой сможет обзавестись любой желающий.

Ежегодно лесохозяйственные предприятия Новосибирской области реализуют деревья хвойных пород для новогодних праздников. Заготовка новогодних деревьев осуществляется в рамках проведения рубок ухода за молодняком. Срубить живую ель самостоятельно нельзя. Вместе с тем, практика последних лет показывает, что жители региона все больше отдают предпочтение искусственным елкам, поэтому объем заготовки постепенно уменьшается.