В курортном посёлке Озеро-Карачи в Чановском районе введено в эксплуатацию двухэтажное здание культурно-досугового центра. Новый дворец культуры стал настоящим украшением и центром притяжения жителей всего Озеро-Карачинского сельсовета, который объединяет четыре населенных пункта: сам поселок Озеро-Карачи, деревню Белехта, поселки Кирзавод и Новояркуль.

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что на территории нашего региона ведется планомерная работа по строительству объектов культуры. В 2023 году был введен в эксплуатацию очень знаковый объект – дом культуры в Карасуке, история которого длилась более 30 лет. Сегодня по строительной программе в работе одновременно находится 11 объектов – домов культуры, музеев, детских школ искусств.

«Новый дворец культуры в поселке Озеро-Карачи – один из объектов 2024 года, сегодня, 11 ноября, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. По проекту строителями обустроен вместительный зал на почти 300 мест, помещения для артистов, декораций, реквизита и аппаратуры, костюмерные, библиотека с читальным залом, кабинеты для индивидуальных занятий. Уверен, жители Озеро-Карачинского сельсовета, в котором сегодня проживает почти 3 тысячи человек, сумеют найти в новом ДК занятия по душе», – отметил Дмитрий Богомолов.

Новый культурно-досуговый центр построен благодаря реализации Правительством региона государственной программы «Культура Новосибирской области». Подрядчиком на объекте выступает ООО «Гранит».

В новом доме культуры площадью более 5 тысяч кв.м будут созданы все условия для маломобильных граждан. Для жителей посёлка в здании будут работать помещения для занятий пением, музыкой, хореографией, декоративно-прикладным и изобразительным искусством, кружковые помещения. На территории клуба предусмотрены площадки для игр детей и отдыха взрослых, спортивная площадка.