Старший смены на объекте отделения судебных приставов по Венгеровскому району, старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Пукиянов отдал в дар свое охотничье гладкоствольное ружье в Управление Росгвардии по Новосибирской области с последующей передачей на нужды специальной военной операции.

Идея передать свое оружие появилось неслучайно. «В мае при выполнении служебного долга в зоне проведения специальной военной операции погиб мой дядя. Также многие мои односельчане, знакомые и товарищи сейчас находятся «за ленточкой». Знаю, что мое оружие наиболее эффективно при поражении и уничтожении беспилотных летательных аппаратов. Решил его пожертвовать», - рассказал о своем решении старший лейтенант внутренней службы Пукиянов.

Дмитрий обратился в территориальный орган Росгвардии по месту выдачи разрешения на хранение и ношение оружия и сообщил о своем намерении. Оформив соответствующие документы, Дмитрий Пукиянов сдал свое гладкоствольное двуствольное охотничье оружие 12 калибра марки ИЖ-27.

«Надеюсь, что мое оружие спасет не одну жизнь. Ведь жизнь - это самая главная ценность каждого человека», - добавил Дмитрий Пукиянов. Коллектив отделения судебных приставов по Венгеровскому району с начала проведения специальной военной операции активно участвует в оказании помощи бойцам, отправляя гуманитарную помощь.