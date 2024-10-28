В РДК «Родина» в рамках мастер-класса для школьников студент политехнического колледжа Алексей Анухов и мастер производственного обучения Юрий Петухов провели занятие, темой которого стало изготовление печей из старых огнетушителей. Этот креативный и полезный навык позволяет дать вторую жизнь ненужным вещам и создать что-то новое и функциональное. Алексей и Юрий Владимирович показали все этапы процесса: от подготовки материалов до окончательной сборки печи. Участники смогли попробовать себя в роли настоящих мастеров, освоив технику резки металла и основы сварки.