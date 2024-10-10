Районы Новосибирской области завершают уборочную кампанию. В целом по области на 9 октября план по уборке зерновых и зернобобовых был выполнен на 84,6%.

Первым завершили уборочные работы 5 октября аграрии Купинского района. Всего из 91 тыс. 26,8 га посевной площади было убрано 87 тыс. 379,8 га, списано 3 тыс. 647 га. Общий намолот зерновых и зернобобовых по району составил 139 тыс. 579 тонн, при средней урожайности 16 ц/га. Валовый сбор пшеницы составил 84 тыс. 900 тонн, ячменя - 32 тыс. 124 тонны, овса - 8 тыс. 790 тонн, гречихи – 6 тыс. 731 тонна, кукурузы на зерно - 498 тонн, чечевицы - 597 тонн, ржи озимой - 843 тонны, гороха – 5 тыс. 96 тонн.

7 октября завершили уборку труженики Колыванского района. Зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены на площади 28 тыс. 115 га. Валовой сбор зерновых составил 77 тыс. 974 тонны, при урожайности при 27,7 ц/га.

9 октября завершил уборочную кампанию зерновых и зернобобовых культур Убинский район на площади 16 тыс. 804 га от плана в 17 тыс. 381 га, за исключением погибших культур в период неблагоприятных погодных условий на площади 577 га. Валовой сбор зерновых составил 31 тыс. 394 тонны, при урожайности при 17,7 ц/га.





В Татарском районе до завершения уборки еще далеко. Уборочная площадь зерновых одна из самых больших в области после Краснозерского, Купинского и Ордынского районов – 82 тыс. 113 га. На 9 октября было обмолочено 52 тыс. 523 га – 64%. Валовый сбор зерна составил 91 тыс. 944 тонны, урожайность 17,5 ц/га. Валовый сбор яровой пшеницы составляет 60 тыс. 991 тонна, озимой пшеницы – 1 тыс. 245 тонн, ячменя – 20 тыс. 697 тонн, овса – 4 тыс. 775 тонн, гороха – 4 тыс. 235 тонн.

В Усть-Таркском и Чановском районах уборка зерна на 9 октября была завершена на 82-83%. В Усть-Таркском районе из 41 тыс. 584 га было обмолочено 34 тыс. 188 га, собрано 52 тыс. 958 тонн зерна, в том числе 42 тыс. 580 тонн пшеницы. Урожайность зерна - 15,5 ц/га. В Чановском районе из 35 тыс. 22 га обмолочено 28 тыс. 853 га, собрано 63 тыс. 332 тонны зерна, в том числе 41 тыс. 280 тонн пшеницы. Урожайность зерна – 21,9 ц/га.