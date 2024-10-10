Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев» ищет родных и близких Героя Советского Союза Александра Евгеньевича Черёмухина, 13 сентября 1915 года рождения. До Великой Отечественной войны он работал помощником машиниста паровоза, затем машинистом на станции Татарская Омской железной дороги. В армию призван в марте 1942 г. Татарским РВК. После войны с 1946 года по 1950 год работал в депо станции Татарская. Затем переехал в г. Курган.

Если у кого-то есть необходимая информация, просим передать ее в Совет ветеранов Татарского района: тел. 8 (383 64) 26-258, эл. почта [email protected] или в музей им. Н.Я. Савченко, тел. 8 (383 64) 20-041, эл. почта [email protected], [email protected].