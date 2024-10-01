С заявлением о покушении на мошенничество в дежурную часть отдела МВД России по Калачинскому району обратилась пожилая жительница районного центра. Уберечь накопления в размере полутора миллионов рублей ей удалось благодаря бдительности банковских служащих. Началось все по стандартной схеме: пенсионерке позвонили якобы из энергосбытовой компании, сообщили о льготе на замену счетчиков, для получения которой нужно записаться на прием. Потерпевшая сообщила собеседнику поступивший код из СМС-сообщения – якобы для подтверждения записи. Следующий звонок поступил уже от «представителя росфинмониторинга»: на банковских счетах женщины замечена подозрительная активность – попытки списать деньги. Собеседник даже прислал электронный чек, подтверждающий несанкционированный перевод, отправленный, к тому же, на Украину – в поддержку террористической организации.

Далее потерпевшей поступило ожидаемое предложение – перевести сбережения на некий безопасный счет. Поверив аферистам, она проследовала в ближайший банк, но его работники, заподозрив неладное, не стали торопиться оказывать ей запрашиваемую услугу. На их вопросы женщина отвечала отговорками – телефонные собеседники постоянно инструктировали ее, внушая, что банк замешан в мошенничестве и никому нельзя верить. На второй день к общению с клиенткой подключились сотрудники службы безопасности банка, пытаясь донести до нее, что она находится под влиянием мошенников.

В итоге женщина, несмотря на строжайший запрет рассказывать кому-либо о происходящем, все же поделилась ситуацией с родственниками, которые тут же прервали ее общение с аферистами и настояли на обращении в полицию.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ – покушение на мошенничество в особо крупном размере.