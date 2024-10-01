Школьник Данила Ерофеев из села Усть-Тарка пожертвовал свою копилку на нужды участников специальной военной операции. Вскоре мальчика настиг бумеранг добра: военнослужащие отправили ему шикарный подарок.

Даниле 9 лет. Недавно школьник прославился тем, что пожертвовал свою копилку на нужды СВО. Ребенок собирал деньги на игровую приставку, но мама предложила ему помочь солдатам. Даниле эта идея понравилась. «А на приставку я еще успею накопить», – рассказывал юный волонтер газете «Знамя труда». Новость о поступке мальчика попала в чат бойцов отряда, где несет службу земляк Данилы. Военнослужащие решили исполнить детскую мечту. В дом к Ерофеевым пришла супруга одного из бойцов – с игровой приставкой и значком «За Россию».

Бойцы в своей группе в мессенджере написали: «Мы здесь ради светлого будущего наших детей! У нас уже сейчас растет достойная смена. Наглядный пример – мальчик Данила из села Усть-Тарка Новосибирской области, который отдал все свои сбережения на нужды бойцов. Мы узнали об этом поступке и отправили к нему бумеранг добра». Данила уже оценил игровую приставку. Раньше он мечтал стать блогером, но теперь у него другие устремления. «Когда я вырасту, я хочу стать таким же солдатом, как и вы, и защищать Родину», – поделился школьник.