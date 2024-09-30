26 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о призыве граждан на военную службу. Областную призывную комиссию возглавил он лично, в районах и городских округах председателями призывных комиссий назначены главы администраций. Им рекомендовано оказать содействие в работе призывных комиссий, для медосвидетельствования привлечь специалистов, обеспечить их помещениями, транспортом, оборудованием. Областному минздраву поручено обеспечить своевременное прибытие врачей-специалистов для обследования призывников. В спорных диагностических случаях призывники будут направляться в Областную клиническую больницу, областной клинический кардиодиспансер и городскую клиническую больницу №1. На областном сборном пункте будет обеспечено предоставление неотложной медпомощи, призывников там будут обследовать врачи из состава областной призывной комиссии. Полиции рекомендовано обеспечить порядок, министерству физкультуры и спорта поручено проверять физподготовку призывников и проводить среди них спортивно-массовую работу. Министерству культуры доверено проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе. Все мероприятия будут проводиться во взаимодействии с органами военкомата региона.
Основные составы призывных комиссий
Татарский район
Вязов Юрий Маркленович - глава Татарского района, председатель комиссии;
Томилов Виталий Александрович – военный комиссар города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов, заместитель председателя комиссии;
Лобурец Любовь Михайловна – фельдшер (военного комиссариата города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов) центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Новосибирской области, секретарь комиссии;
Бугай Татьяна Евгеньевна – директор Молодежного центра Татарского района;
Галыка Вячеслав Владимирович – врач-невролог Татарской центральной районной больница имени 70-летия Новосибирской области», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Кузнецова Ирина Викторовна – начальник управления образования администрации Татарского района;
Нефедова Алина Викторовна – директор Центра занятости населения города Татарска;
Ульбертов Руслан Александрович – заместитель начальника межмуниципального отдела МВД «Татарский»;
Шишкин Иван Борисович – председатель Совета ветеранов Татарского района.
Усть-Таркский район
Синяев Сергей Викторович – глава Усть-Таркского района, председатель комиссии;
Томилов Виталий Александрович – военный комиссар города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов, заместитель председателя комиссии;
Лобурец Любовь Михайловна – фельдшер (военного комиссариата города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области) центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Новосибирской области, секретарь комиссии;
Алексеев Андрей Алексеевич – начальник отделения полиции «Усть-Таркский» МО МВД «Татарский»;
Грушицкий Борис Васильевич – начальник управления образования администрации Усть-Таркского района;
Естафьева Татьяна Викторовна – директор Центра занятости населения Усть-Таркского района;
Мейдер Александр Викторович – председатель Совета ветеранов Усть-Таркского района;
Севастьянов Алексей Евгеньевич – врач-стоматолог Усть-Таркской центральной районной больницы, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.
Чановский район
Губер Виктор Иванович – глава Чановского района, председатель комиссии;
Фуголь Владимир Николаевич - военный комиссар Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов, заместитель председателя комиссии;
Митькина Ольга Юрьевна – фельдшер детской консультации Чановской центральной районной больницы, секретарь комиссии;
Архипова Татьяна Романовна – председатель Совета ветеранов Чановского района;
Курганова Светлана Валериевна – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Чановской центральной районной больницы, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;
Силантьев Евгений Федорович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД «Чановский»;
Смирнов Владимир Васильевич – директор Центра занятости населения Чановского района;
Шмидко Наталья Владимировна – начальник управления образования администрации Чановского района.