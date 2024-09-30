26 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о призыве граждан на военную службу. Областную призывную комиссию возглавил он лично, в районах и городских округах председателями призывных комиссий назначены главы администраций. Им рекомендовано оказать содействие в работе призывных комиссий, для медосвидетельствования привлечь специалистов, обеспечить их помещениями, транспортом, оборудованием. Областному минздраву поручено обеспечить своевременное прибытие врачей-специалистов для обследования призывников. В спорных диагностических случаях призывники будут направляться в Областную клиническую больницу, областной клинический кардиодиспансер и городскую клиническую больницу №1. На областном сборном пункте будет обеспечено предоставление неотложной медпомощи, призывников там будут обследовать врачи из состава областной призывной комиссии. Полиции рекомендовано обеспечить порядок, министерству физкультуры и спорта поручено проверять физподготовку призывников и проводить среди них спортивно-массовую работу. Министерству культуры доверено проведение мероприятий по культурно-массовой и воспитательной работе. Все мероприятия будут проводиться во взаимодействии с органами военкомата региона.

Основные составы призывных комиссий

Татарский район

Вязов Юрий Маркленович - глава Татарского района, председатель комиссии;

Томилов Виталий Александрович – военный комиссар города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов, заместитель председателя комиссии;

Лобурец Любовь Михайловна – фельдшер (военного комиссариата города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов) центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Новосибирской области, секретарь комиссии;

Бугай Татьяна Евгеньевна – директор Молодежного центра Татарского района;

Галыка Вячеслав Владимирович – врач-невролог Татарской центральной районной больница имени 70-летия Новосибирской области», врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Кузнецова Ирина Викторовна – начальник управления образования администрации Татарского района;

Нефедова Алина Викторовна – директор Центра занятости населения города Татарска;

Ульбертов Руслан Александрович – заместитель начальника межмуниципального отдела МВД «Татарский»;

Шишкин Иван Борисович – председатель Совета ветеранов Татарского района.

Усть-Таркский район

Синяев Сергей Викторович – глава Усть-Таркского района, председатель комиссии;

Томилов Виталий Александрович – военный комиссар города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов, заместитель председателя комиссии;

Лобурец Любовь Михайловна – фельдшер (военного комиссариата города Татарска, Татарского, Усть-Таркского и Чистоозерного районов Новосибирской области) центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Новосибирской области, секретарь комиссии;

Алексеев Андрей Алексеевич – начальник отделения полиции «Усть-Таркский» МО МВД «Татарский»;

Грушицкий Борис Васильевич – начальник управления образования администрации Усть-Таркского района;

Естафьева Татьяна Викторовна – директор Центра занятости населения Усть-Таркского района;

Мейдер Александр Викторович – председатель Совета ветеранов Усть-Таркского района;

Севастьянов Алексей Евгеньевич – врач-стоматолог Усть-Таркской центральной районной больницы, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Чановский район

Губер Виктор Иванович – глава Чановского района, председатель комиссии;

Фуголь Владимир Николаевич - военный комиссар Чановского, Венгеровского и Кыштовского районов, заместитель председателя комиссии;

Митькина Ольга Юрьевна – фельдшер детской консультации Чановской центральной районной больницы, секретарь комиссии;

Архипова Татьяна Романовна – председатель Совета ветеранов Чановского района;

Курганова Светлана Валериевна – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Чановской центральной районной больницы, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

Силантьев Евгений Федорович – начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД «Чановский»;

Смирнов Владимир Васильевич – директор Центра занятости населения Чановского района;

Шмидко Наталья Владимировна – начальник управления образования администрации Чановского района.