26 сентября Татарским районным судом вынесен приговор в отношении Г. и С. по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы и занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

Судом установлено, что 13 октября 2022 г. начальник участка пути Г. и дорожный мастер С., являясь работниками ОАО «РЖД», ответственными за безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта, действуя в нарушение положений закона, а также требований своих должностных инструкций, допустили эксплуатацию пути не общего пользования №39 ООО «Татарскзернопродукт», примыкающего к железнодорожной станции Татарская и находящегося на балансе Татарской дистанции пути с кустовой негодностью шпал, не обеспечивающих стабильность рельсовой колеи в совокупности с её уширением более 1545 мм., требующих закрытия железнодорожного пути для движения, в результате чего был допущен сход с рельс двух вагонов в составе, груженых зерном, в результате чего ООО «Логистика 1520» и ООО «ж.д. Инвестиции» был причинён имущественный вред в виде крупного ущерба на общую сумму 1 млн 742 тыс. 531, 72 руб.

В ходе судебного заседания подсудимые вину в совершении преступления не признали. Судом Г. и С. было назначено наказание по 6 месяцев ограничения свободы каждому. Гражданский иск по делу не заявлен. Приговор суда не вступил в законную силу.