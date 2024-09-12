10 сентября и.о. губернатора Новосибирской области В.М. Знатков подписал постановление правительства «О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области»

Как говорится в постановлении, в связи с тем, что на территории Новосибирской области в августе – сентябре 2024 года в результате комплекса неблагоприятных агрометеорологических явлений по своим характеристикам (интенсивности и продолжительности) значительно затруднен ход уборочной кампании 2024 г. (объем погибших посевов составляет более 160,0 тыс. га),

Режим ЧС введен по всей области с 10 сентября. Для ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий постановлено привлечь силы и средства территориальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определен заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр сельского хозяйства Новосибирской области А.В. Шинделов. Ему поручено оценить сложившуюся ситуацию в АПК, экономический ущерб от неблагоприятных агрометеорологических условий и во взаимодействии с органами местного самоуправления Новосибирской области выработать комплекс мероприятий по снижению экономических потерь.

А также:

- подготовить и в месячный срок направить в Министерство сельского хозяйства РФ предложения об изменении условий выполнения целевых показателей, установленных для Новосибирской области на 2024 г. соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Новосибирской области о реализации мероприятий Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия;

- организовать дежурство из числа ответственных специалистов министерства сельского хозяйства Новосибирской области и органов местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных округов Новосибирской области;

- обеспечить непрерывный контроль за обеспеченностью сельскохозяйственных товаропроизводителей материально-техническими ресурсами, состоянием окружающей среды;

- осуществлять ежедневный мониторинг складывающейся обстановки в агропромышленном комплексе Новосибирской области.

- подготовить расчеты возможного экономического ущерба исходя из прогноза складывающихся неблагоприятных агрометеорологических условий и выработать комплекс мероприятий, направленных на их снижение.

Главам районов рекомендовано создать оперативные штабы по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на подведомственной территории, обеспечить взаимодействие с аграриями для привлечения дополнительных сил и средств на сезонные полевые работы 2024 г.

А также:

- организовать выполнение мероприятий по снижению ущерба от комплекса неблагоприятных агрометеорологических явлений;

- принять исчерпывающие меры по усилению группировки сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении сельхозпредприятий, с целью ее максимального и эффективного использования при обеспечении сезонных полевых работ;

- до 15 сентября разработать и направить в министерство сельского хозяйства Новосибирской области предложения в комплекс мероприятий по снижению экономических потерь от воздействия неблагоприятных агрометеорологических условий;

- организовать сбор, обработку и передачу оперативной информации об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о ходе проведения работ по ее ликвидации в министерство сельского хозяйства Новосибирской области.