Чановским районным судом вынесен приговор в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Судом установлено, что в мае 2024 года мужчина распивал спиртное со своим знакомым в доме в р.п. Чаны. Между ними возникла ссора, в ходе которой подсудимый избил потерпевшего, после чего вынес его во двор дома, где с целью убийства нанес два удара ножом в шею, в результате чего 34-летний потерпевший скончался.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. С осужденного в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура.

Собранные Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему жителю Чановского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По данным следствия и суда, вечером в апреле 2024 года после распития спиртного осужденный спровоцировал конфликт с матерью. В ходе ссоры мужчина отвел пожилую женщину на окраину поселка и нанес по ее телу и голове множественные удары топором. Смерть 77-летней потерпевшей наступила на месте происшествия.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.