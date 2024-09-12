В Межмуниципальном отделе МВД России «Татарский» шести молодым жителям Татарского района, достигшим возраста 14 лет, торжественно вручили паспорта гражданина России.

Главный документ гражданина участникам церемонии вручили врио начальника МО МВД России «Татарский» подполковник полиции Евгений Головкин, член Общественного совета при Отделе Ольга Пугачева и представитель общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Анастасия Нижельская.

Обращаясь к присутствующим, Евгений Головкин призвал ребят быть настоящими патриотами своей страны и гордиться тем, что они граждане Российской Федерации.

Член Общественного совета при МО МВД России «Татарский» Ольга Пугачева, обращаясь к ребятам, подчеркнула, что получение паспорта дает не только права, но и предполагает исполнение весьма существенных обязанностей.

Она пожелала ребятам хорошо учиться, отдавая силы и способности на благо своего народа, своей страны.

На торжественном мероприятии также присутствовали ветераны органов внутренних дел – Ольга Латышева и Александр Романов, которые поздравили юных граждан с получением заветного документа, пожелали с честью нести гордое звание гражданина России.

Кроме главного документа, юным гражданам города Татарска были вручены символические подарки - обложки на паспорт и Конституция РФ.

В завершении мероприятия ансамбль «Радуница» Северотатарского ДК поздравили ребят с получением паспорта и исполнили патриотические песни о России.