Самолет «Уральских авиалиний», который не долетел из Сочи до Омска и сел в поле в Новосибирской области, начали разбирать. Как сообщили в авиакомпании, завершить эти работы планируется к декабрю.

– Инженерно-технический состав авиакомпании приступил к демонтажу деталей и агрегатов с воздушного судна (ВС), приземлившегося в пшеничном поле 12 сентября прошлого года. Работы будут вестись поэтапно в соответствии с технологиями демонтажа каждого агрегата и элемента, – сообщают «Уральские авиалинии».

Детали воздушного судна протестировали. Те, что находятся в летной годности, после повторной проверки смогут использовать по назначению. Поврежденные элементы отремонтируют или утилизируют.

Аварийная посадка самолета Airbus A320 произошла 12 сентября 2023 г. На борту воздушного судна в тот день находился 161 пассажир и шестеро членов экипажа, серьезных травм никто из них не получил. Главной причиной аварийной посадки назвали отказ гидравлики.