3 сентября глава Татарского района Юрий Вязов подписал постановление о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Татарского района.

Как говорится в постановлении, в связи с поддержанием верхнего слоя почвы в переувлажненном и заболоченном состоянии, отсутствие доступа кислорода к корневой системе, способствованию угнетению роста растений и их частичной гибели, что сдерживало, либо полностью исключило работу агрегатов по уходу за посевами. В настоящее время в хозяйствах наблюдается отставание от агрономических сроках проведения уборочной кампании. Без потерь убрать выращенный урожай не удастся.

Режим ЧС введен с 6 сентября. Управлению сельского хозяйства администрации Татарского муниципального района Новосибирской области (Тюкалевский В. Н.), руководителям сельскохозяйственных предприятий постановлено перейти на особый режим функционирования, предполагающий:

- в вегетационный период - обеспечить дежурство из числа должностных лиц на рабочих местах;

- сбор оперативной информации по выполнению мероприятий сельхозпроизводителями, направленных на предупреждение и недопущения гибели, и недобора урожая текущего года об обстановке на территории в сфере ведения;

- принятие оперативных управленческих решений по координации деятельности, привлечению дополнительных сил и средств на кормозаготовительные работы, организацию взаимодействия с руководителями сельхозпредприятий и главами КФХ Татарского района.

Заместителю главы администрации Татарского района Л.П. Ногтевой Создать комиссию по обследованию гибели посевов, природной растительности (сенокосы, пастбища) и недобора урожая, оценке не достижения планового значения показателя результативности на 2024 г., установленного Соглашением о предоставлении субсидий на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в Новосибирской области, заключенным сельхозтоваропроизводителями Татарского муниципального района Новосибирской области с Министерством сельского хозяйства Новосибирской области.

Постановление администрации Татарского района от 20 августа о введении режима повышенной готовности на территории Зубовского и Николаевского МО с 6 сентября отменяется.