3 сентября министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин подписал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В соответствии с ним, из-за угрозы нанесения ущерба здоровью граждан в государственном заказнике «Усть-Таркский» с 4 сентября по 3 октября постановлено отстрелить одну особь бурого медведя. Поведение животного как угрожающее было определено директором Природоохранной инспекции А.Г. Молоковым, начальником управления ветеринарии Усть-Таркского района С.А. Кузлякиным и старшим охотоведом заказника А.И. Ураковым. Эти лица написали служебные записки и обращение, после проверки на месте. Как пишет издание «Вечерний Новосибирск», агрессивный медведь два года держит в страхе жителей села Новосилиш. Самого зверя жители не видели, зато натыкаются на его следы и растерзанные овечьи туши. Зверь держит в страхе всю округу не первый год и порвал немало животных.