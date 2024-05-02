Прокуратурой Новосибирской области проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства главой Куликовского сельсовета Чулымского района. Установлено, что главой и его супругой приобретена квартира в г. Новосибирске. При этом, доходы главы и его супруги за 3 года, предшествующих сделке, не позволяли совершить такую покупку. По результатам проверки прокуратурой области предъявлен иск об обращении в доход Российской Федерации 1/2 доли указанной квартиры. На принятое судом первой инстанции решение об отказе в удовлетворении исковых требований прокуратурой области принесено апелляционное представление. Новосибирским областным судом иск прокурора области удовлетворен, 1/2 доля квартиры, приобретенной на неподтвержденные доходы, обращена в доход РФ. Решение суда вступило в законную силу.