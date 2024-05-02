С целью знакомства с профессией сотрудника органов внутренних дел ученики Школы гражданско-правового воспитания «Закон и порядок» ДЮЦ «Гармония» посетили Отдел МВД России по Чановскому району.

Экскурсия началась с дежурной части, где ребятам рассказали о режиме работы, о процедуре подачи заявления в полицию, предупредили об исключении фактов баловства по телефону, ложных сообщений о преступлениях. В ходе мероприятия ребята узнали о рабочих буднях сотрудников полиции, познакомились с работой следствия, дознания, уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции.

Подростки напрямую могли задать интересующие вопросы полицейским об их деятельности, получить информацию о прохождении службы в правоохранительных органах, льготах и социальных гарантиях. Сотрудники отдела рассказали школьникам о порядке трудоустройства в органы внутренних дел и поступления в высшие учебные заведения системы МВД России.