На трассах Новосибирской области проводятся противопаводковые мероприятия.

В работах задействовано более 400 единиц техники: бульдозеры, погрузчики, автокраны, грейдеры, самосвалы, компрессоры и др. Подготовлен аварийный запас инертных материалов, водопропускных труб и различных железобетонных изделий.

В целях предотвращения подтопления и обеспечения сохранности автомобильных дорог и мостов на территории региона дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы.

Специалистами проведено обследование всех дорог, мостов, определены потенциально опасные объекты, ведется расчистка входов и выходов оголовков и русел больших водопропускных труб, очищается метровая зона дорожного полотна для обеспечения доступа к металлическим барьерным ограждениям, парапетам, водоотводным трубкам, окнам и лоткам. В 2024 г. в Новосибирской области в рамках противопаводковых мероприятий необходимо открыть и очистить более 7250 водопропускных труб. Сейчас работы выполнены на 72% от общего объема, что при прохождении весеннего паводка позволит избежать возможные разрушения на дорогах. Также на 80% завершено раскрытие земляного полотна от уплотненного снега.

Дополнительно в рамках подготовки подрядными организациями заготовлены инертные материалы и водопропускные трубы – щебень, песок, бутовый камень общим объемом более 150 тыс. куб. м. и около 70 металлических и железобетонных труб. Они находятся на базах ДРСУ в каждом районе Новосибирской области. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах Новосибирской области, для оперативного возобновления движения, во избежание тяжких последствий прибытие тяжелой техники к месту возникновения ЧС будет осуществляться в максимально короткие сроки.

Кроме того, организовано взаимодействие органов местного самоуправления и старост населенных пунктов с дорожными организациями по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка.