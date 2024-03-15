По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днём 16 марта и ночью 17 марта в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами гололёдные явления, отложения мокрого снега, метели. Ветер 17-23 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Рекомендации:

Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) - порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями.

Родителям необходимо следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112» или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.