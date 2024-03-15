В Татарском районном суде назначено рассмотрение уголовного дела по обвинению 30-летней жительницы г. Татарска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, то есть организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что Афанасьева Т. в период с 2021 года, действуя в составе группы лиц, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, по предварительному сговору вне игорных зон в одном из зданий г. Татарска, выполняя роль администратора, обеспечивала сохранность и бесперебойную работу игрового оборудования, занималась приобретением материальных средств, спиртных напитков и продуктов питания, необходимых для бесперебойной работы игорного заведения, занималась подбором, нелегальным трудоустройством и расстановкой персонала, контролировала их работу, собирала отчеты о движении денежных средств и выручку от администраторов (кассиров-операторов) незаконного игорного заведения.

Преступная деятельность пресечена в октябре 2023 года.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 25 марта в 9.00 часов. В отношении подсудимой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.